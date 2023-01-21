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В селе Кубитет Тяжинского округа открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт

Старый ФАП находился в многоквартирном жилом доме. Встроенное помещение общей площадью 95,8 квадратных метров было введено в эксплуатацию в 1983 году и уже не соответствовало современным нормам и требованиям.
В селе проживает 480 человек, из них 91 ребенок. Модульный ФАП – это намного удобнее и комфортнее, чем ездить за получением элементарных медицинских услуг в поселки Итатский и Тяжинский. Ведь расстояние до Итатской участковой больницы составляет 18 километров, а удаленность от районного центра – 70 км.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» у селян появился светлый, теплый и уютный модульный фельдшерско-акушерский пункт. Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров поздравил жителей села Кубитет с этим знаменательным событием.
В новом ФАПе есть фельдшерский кабинет, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов, хозяйственный блок, санузел, горячая и холодная вода. Модульный ФАП укомплектован необходимыми инструментами и оборудованием.
Комфортабельный фельдшерский пункт позволит жителям села получать первичную медицинскую помощь, проходить профосмотры и вакцинацию. Здесь можно открыть больничный лист и приобрести медикаменты, не выезжая в окружной центр. Также созданы все условия для работы мобильных врачебных бригад. С 2019 года ФАПом заведует Мария Геннадьевна Давыдова, прибывшая по программе «Земский фельдшер».
В Тяжинском округе открывшийся в селе Кубитет модульный фельдшерско-акушерский пункт – пятнадцатый по счету.

Здоровье
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/01/2023
Здоровье
Тяжин
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