В селе Кубитет Тяжинского округа прошла познавательная программа «Русь мастеровая»

Ведущая рассказала учащимся младших и старших классов о том, когда можно собирать бересту, о различных технологиях мастеров декоративно-прикладного искусства, таких как плетение, тиснение, резьба по бересте.

Также ведущая рассказала ребятам о мастере Леониде Федоровиче Кандакове, который жил в селе Кубитет. Родился он 4 августа 1946 года в деревне Чернышево Тяжинского района в крестьянской семье. После тяжелой травмы позвоночника, стал инвалидом. Трудился бухгалтером в совхозе, вплоть до выхода на пенсию. В 1997 году увлекся резьбой по дереву, изготовлял деревянные ложки, объемные фигурки, резные доски. Затем Леонид Федорович освоил работу с берестой. Его работы выставлялись в Доме культуры села Кубитет и на районных выставках.

В Кубитетском СДК – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности у участников познавательной программы была возможность детально рассмотреть и подержать в руках работы из бересты. Закончилось мероприятие, посвященное Году культурного наследия народов России, просмотром фильма о работе с берестой.