В селе Кубитет Тяжинского района проводится цикл занятий по скандинавской ходьбе

Занятия в Кубитетском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов проходят в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального проекта «Старшее поколение», направленных на повышение активного долголетия и формирование здорового старения пожилых граждан.

В теоретической части инструктор Людмила Викторовна Житкова рассказала о пользе скандинавской ходьбы, о том, как подобрать палки, как делать разминку, правильно ходить и дышать при ходьбе и какие ошибки совершаются при самостоятельном освоении скандинавской ходьбы. Затем пожилые люди отправились на свежий воздух осваивать на практике технику оздоровительной ходьбы.

Кроме того, с участием «серебряных» волонтеров прошел праздник, посвященный памяти павших на полях сражений во всех войнах «День белых журавлей». Ведущие рассказали о том, почему именно журавль является символом праздника. Участники встречи услышали историю создания стихотворения, легенду о белом журавлике, посмотрели презентацию «Памятники белым журавлям», где было представлено более 20 памятных сооружений исполненных в виде вечного огня, журавлей, образа матери и солдата.

Также в доме-интернате прошла акция «Модная стрижка». Ее помогли провести обучающиеся на курсах парикмахеров от центра занятости населения Тяжинского района. Два начинающих парикмахера бесплатно подстригли 5 инвалидов.