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В селе Новоподзорново прошли посиделки «Мы за чаем не скучаем»

В Новоподзорновском СДК – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности ведущая Людмила Бондарчук познакомила гостей историей возникновения чайной традиции в России, а также рассказала о полезных и лекарственных свойствах чая.
Участницы посиделок поделились своими рецептами заваривания чая. Кто-то любит чай с душицей, кто-то – с цикорием, многие отдают предпочтение зеленому чаю. Гости не просто пили чай, но и участвовали в «чайных» конкурсах: определяли сорта чая, вспоминали пословицы о чае, разгадывали загадки, отвечали на вопросы ботанической викторины.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/08/2022
Культура
Тяжин

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