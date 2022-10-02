В селе Новопокровка Тяжинского округа открылась универсальная спортивная площадка

Новую площадку, расположенную по улице Мира, 3Б, обустроили в рамках региональной программы инициативного бюджетирования. Проект предложили жители села. Сейчас здесь оборудовано футбольное поле с прорезиненным покрытием, обустроены двое ворот, поставлено ограждение.

В этом году по программе инициативного бюджетирования в Тяжинском округе реализованы четыре проекта – спортивные площадки в селе Ступишино и деревне Георгиевка, спортивно-игровая площадка в селе Преображенка, а теперь и универсальная площадка в селе Новопокровка.