В селе Ольговка Яйского округа строители сдали обновленный водопровод

Работы велись силами двух организаций. Замену старых труб протяженностью почти 600 метров, прослуживших более 30 лет, провела подрядная организация. Вместо них проложена линия из пластиковых труб. От обновленного водопровода теперь получают холодную воду и сельские жители, и социальные объекты - социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, детский сад, сельский клуб.

МУП «Тепловик» за счет собственных средств подвел коммуникации тепло- и водоснабжения к строящемуся в Ольговке фельдшерско-акушерскому пункту. Для лучшего обеспечения водой потребителей был увеличен диаметр труб.

Эти работы выполнены в рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса», а также мероприятий, по подготовке к зиме и празднованию 300-летия Кузбасса.