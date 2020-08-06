В селе Постниково открылась новая детская игровая площадка

В Кузбассе режим «повышенной готовности» продлили до конца августа Режим «повышенной готовности» в Кузбассе продлевается до конца августа, сообщили в областном...

В Новокузнецке для усиления масочного контроля создаются спецгруппы Многие жители не придерживаются введённого масочного режима и посещают массовые места без...

Мэрия Новокузнецка напомнила про удорожание ЖКУ Заместитель главы Новокузнецка по экономическим вопросам отметила, что плата за коммунальные услуги...