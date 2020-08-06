В селе Постниково открылась новая детская игровая площадка

Общественное пространство обустроено в рамках программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива». Качели, карусели, горки и даже напольное покрытие выполнены из современных материалов, в безопасном для детей исполнении.
С этим событием собравшихся поздравили заместитель главы Ижморского муниципального округа Александр Владимирович Аксенчук и начальник Постниковского территориального отдела Василий Васильевич Трифуз. Работники культуры к открытию детской площадки подготовили развлекательную программу.
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