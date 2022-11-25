В селе Преображенка Тяжинского округа открылся после ремонта Дом культуры

Преображенский сельский Дом культуры - филиал центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Тяжинского округа много лет располагался в ветхом аварийном помещении администрации. Поэтому в целях безопасности сотрудников было принято решение о переводе СДК и библиотеки в свободные помещения здания сельской школы.

После окончания текущих ремонтных работ взамен аварийного старого здания сельчане получили современное учреждение, где в одном здании находится школа, библиотека и новый отремонтированный Дом культуры, отвечающий стандартам качества предоставления услуг. Это стало возможным благодаря поддержке единороссов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Кузбасса, администрации Тяжинского муниципального округа.

В рамках нацпроекта «Культура» на сумму 1 млн. 841 тыс. рублей отремонтированы зрительный зал, фойе, рабочие кабинеты Дома культуры. Приобретено новое современное звуковое, световое и проекционное оборудование, а также механическое оснащение и одежда сцены, театральные кресла, костюмы в рамках реализации направления «Местный Дом культуры» партийного проекта «Культура малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия». На эти средства из областного и федерального бюджета было выделено 1 млн. рублей и 31 тыс. рублей из местного бюджета.

В итоге к своему 65-летию Преображенский СДК, который будет отмечать юбилей в 2023 году, получил вторую жизнь. С открытием обновлённого Дома культуры селян поздравили директор Центра народного творчества Кузбасса Наталья Валериевна Орлова, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин и начальник управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа Надежда Николаевна Кузьмичева.

Участники художественной самодеятельности порадовали гостей праздника песнями и танцами.