В селе Преображенка Тяжинского округа прошла международная акция «Сад памяти»

Участники акции возложили цветы к мемориалу преображенцам погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и тем, кто вернулся домой с Победой.

«Серебряные» волонтеры, активисты молодежного движения, волонтеры Победы, представители учреждений и организаций высадили 3550 деревцев хвойных пород – в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Саженцы образуют надпись – «Спасибо за Победу». Ее размер 50х100 метров, поэтому геоглиф будет виден из космоса.

В акции приняли участие заместитель губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Викторович Харитонов, глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.

Особое внимание уделено мерам безопасности в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции – соблюдался масочный режим и социальное дистанцирование. Работала полевая кухня, где участники акции могли подкрепить силы гречневой кашей.

Участники клуба военно-исторической реконструкции из села Преображенка продемонстрировали боевой эпизод времен Великой Отечественной войны. Работники культуры подготовили небольшую концертную программу.