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В селе Сарбала завершился капитальный ремонт врачебной амбулатории

В Сарбале проживает 1058 человек, в том числе 225 детей. Первичную медико-санитарную помощь жители села получают в врачебной амбулатории, построенной в 1995 году.

Капитальный ремонт медучереждения велся поэтапно, в течение шести лет, и за все это время амбулатория не прекращала оказывать помощь больным – велся прием врача, работал процедурный, терапевтический кабинеты и кабинет функциональной диагностики.

Сегодня здесь отремонтирована кровля, проведено отопление, водоснабжение, установлены пластиковые окна, новые двери, обустроен туалет в помещении (ранее находился на улице). Намного комфортнее стал вход в здание и регистрационная зона. В целях безопасности заменена электропроводка, установлена пожарная сигнализация. Приобретена новая мебель, закуплено медицинское оборудование.

На все эти работы из средств местного бюджета, фонда обязательного медицинского страхования и платных услуг направлено 1,2 млн рублей.

Завершение капитального ремонта амбулатории стало подарком для жителей села Сарбала к его 128-летию.

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kuzbassnews.ru
20/08/2018
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