В селе Шестаково прошел палеонтологический интенсив

Чебулинские школьники посетили вечерний семинар на тему «Крокодиломорфы илекской свиты». Его провел доктор биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Павел Петрович Скучас.
На семинаре было рассмотрены ископаемые крокодилы, жившие в одно время с сибирским пситтакозавром. Были представлены результаты изучения крокодиломорф Шестаковского комплекса. Также обсуждалось значение находок для реконструкции ранних этапов эволюции этих групп рептилий.
04/08/2020
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