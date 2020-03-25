В селе Ступишино Тяжинского округа прошла беседа о мерах профилактики коронавирусной инфекции

Жителя Белова наказали за незаконную реконструкцию помещения Из одного оконного проёма был выполнен дверной, демонтированы внутренние перегородки и т. д. О...

Мэр Новокузнецка ответил на просьбы закрыть авиасообщение из города Жители Новокузнецка обратились к мэру с просьбой закрыть авиасообщение в связи с неблагоприятной...

Новокузнечанка пойдет под суд за 1000 таблеток для похудения Новокузнечанка точно знала: капсулы «Билайт B-lite» обязательно сделают ее легкой и стройной....