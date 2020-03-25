В селе Ступишино Тяжинского округа прошла беседа о мерах профилактики коронавирусной инфекции

«Серебряный» волонтер центра социального обслуживания населения Нина Ивановна Скударнова провела беседу o эпидемической ситуации в мире, России, Кузбассе. Пожилые люди узнали о способах передачи вируса, симптомах и профилактике заболевания. Каждый проживающий в Доме ветеранов получил памятку «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более лет».
С получателями социальных услуг профилактические беседы на дому с раздачей листовок проводят социальные работники центра.
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