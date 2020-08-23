В селе Суслово Мариинского района прошел мастер-класс по изготовлению сувениров

Цивилёв лично наградит шахтёров Кузбасса Сергей Цивилёв в преддверии Дня шахтёров отправится в города Кемеровской области, чтобы наградить...

В палаточный городок защитников Черемзы вновь нагрянула полиция Казалось бы, на этом можно ставить точку. Но активисты вновь сообщили о том, что в лагерь...

Горняки Кузбасса добыли 18,1 млн тонн угля в июле 2020 года Из добытого за месяц коксующихся марок поднято на-гора 6 млн тонн (в июле 2019 года – 5,9 млн тонн...