В селе Суслово Мариинского района прошел мастер-класс по изготовлению сувениров

В Доме культуры секретами мастерства с земляками поделилась Светлана Воропаева. Работа «Мариинские купчихи» Сусловского ДК прошла во второй этап регионального конкурса «Туристический сувенир-2020».
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Сергей Цивилёв в преддверии Дня шахтёров отправится в города Кемеровской области, чтобы наградить...
|
Казалось бы, на этом можно ставить точку. Но активисты вновь сообщили о том, что в лагерь...
|
Из добытого за месяц коксующихся марок поднято на-гора 6 млн тонн (в июле 2019 года – 5,9 млн тонн...
|
На 57-летие Таштагола, которое состоялось вчера, в городе прошли праздничные мероприятия. В их...