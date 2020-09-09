В селе Святославка Ижморского округа открылся отреставрированный памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Работы были проведены в рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива». Старый монумент строители отремонтировали, по обе стороны разместили мемориальные доски, на них фамилии солдат погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а также имена ветеранов, вернувшихся с войны и умерших в мирное время.

Перед стелой уложена площадка из тротуарной плитки. По периметру памятника вместо деревянного забора построено металлическое ограждение. Также изготовлены 4 лавочки, клумбы для высадки цветов.

На открытии мемориала присутствовали глава Ижморского муниципального округа Александр Николаевич Малышко, председатель Совета народных депутатов Ижморского муниципального округа Сергей Геннадьевич Есен, председатель районного Совета ветеранов Людмила Павловна Десятская, начальник Святославского территориального отдела Василий Эрикович Фурман.