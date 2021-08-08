В селе Третьяково Тисульского округа состоялся пленэр для юных художников

В Новокузнецке Фонд капитального ремонта более двух лет незаконно собирал деньги с горожан Пенсионерка из Заводского района устала доказывать свою правоту Фонду капитального ремонта и пошла...

Больницу в Кемерове оштрафовали на 100 тысяч за повторную вспышку COVID-19 Суд признал учреждение виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2...

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Туве По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение произошло в 03:50 мск,...