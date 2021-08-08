В селе Третьяково Тисульского округа состоялся пленэр для юных художников

Руководитель кружка изобразительного искусства «Радуга» Любовь Николаевна Черникова провела с детьми мастер-класс на природе. Ребята узнали, как правильно смешивать масляные краски, как выбрать место для работы и многое другое. Юные живописцы попытались изобразить на бумаге окружающий мир – лес, деревья, облака.
08/08/2021
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