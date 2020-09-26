В селе Троицкое Ижморского округа открылась новая спортплощадка

Ее построили в рамках областного проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива». Многофункциональная площадка отвечает современным стандартам. Игровая зона размером 15 на 28 метров предназначена для игр в баскетбол и волейбол. Дети уже оценили преимущества новой площадки.
Это первая в селе спортивная площадка, обустроенная в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования. На будущий год местные власти планируют установить детскую игровую площадку со спортивными элементами в селе Воскресенка.
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