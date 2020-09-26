В селе Троицкое Ижморского округа открылась новая спортплощадка

В мэрии Кемерова отказались убирать светофор на Притомском проспекте Жительница Центрального района областной столицы предложила убрать один из светофоров на Притомском...

Мэрия Кемерова демонтировала многоквартирный дом Приступают к демонтажу брошенного дома на улице Грузовая — пятиэтажный объект давно не...

В Новокузнецке дети спускались с 3 этажа по связанным простыням В Кемеровской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери, которая...