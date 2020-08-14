В селе Усманка Чебулинского округа открылась новая спортплощадка

На месте, где установлен новый спортивно-игровой комплекс, ранее была площадка, построенная еще в прошлом веке, которая на сегодня устарела морально и физически.

Новая спортивная площадка построена в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования с привлечением средств жителей, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, местного и областного бюджетов. Общая стоимость проекта составила около 800 тыс. рублей.

Красную ленту разрезали самый маленький участник проекта, четырехлетний Петя Понизович и Мария Васильевна Патока, бывшая глава Усманского сельского поселения. Именно под ее руководством в прошлом году готовился проект новой площадки.

В будущем году по проекту инициативного бюджетирования в Усманском территориальном отделе планируется выполнить благоустройство кладбища в селе Николаевка.