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В селе Усманка Чебулинского округа открылась новая спортплощадка

На месте, где установлен новый спортивно-игровой комплекс, ранее была площадка, построенная еще в прошлом веке, которая на сегодня устарела морально и физически.
Новая спортивная площадка построена в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования с привлечением средств жителей, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, местного и областного бюджетов. Общая стоимость проекта составила около 800 тыс. рублей.
Красную ленту разрезали самый маленький участник проекта, четырехлетний Петя Понизович и Мария Васильевна Патока, бывшая глава Усманского сельского поселения. Именно под ее руководством в прошлом году готовился проект новой площадки.
В будущем году по проекту инициативного бюджетирования в Усманском территориальном отделе планируется выполнить благоустройство кладбища в селе Николаевка.

Общество
Спорт
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
14/08/2020
Общество
Спорт
Верх-Чебула
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Новости Кузбасса

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