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В селе Усть-Чебула открылся детский сад

На протяжении 60 лет дошкольное учреждение располагалось в старом здании без центрального водоснабжения и канализации. В этом году были приняты кардинальные меры – 4 кабинета и фойе местной школы реконструировали и передали под детский сад.
Образовательному процессу такое соседство не помешало, а для малышей распахнул двери совсем другой детский сад – светлый, просторный, уютный. Здесь есть игровая и учебная комнаты, спальное помещение, музыкально-спортивный зал, приемная комната, прачечная, санузел с новой сантехникой, столовая.
На ремонт помещений для перевода детского сада израсходовано 1580 тыс. рублей – эти средства были выделены из муниципального бюджета. Сельский детсад рассчитан на 10 мест.
На праздник, посвященный долгожданному событию, пришли местные жители с ребятишками, руководство Чебулинского округа и Алчедатского территориального отдела, депутаты, специалисты управления образования.

Образование
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
28/10/2022
Образование
Верх-Чебула

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