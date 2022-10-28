В селе Усть-Чебула открылся детский сад

На протяжении 60 лет дошкольное учреждение располагалось в старом здании без центрального водоснабжения и канализации. В этом году были приняты кардинальные меры – 4 кабинета и фойе местной школы реконструировали и передали под детский сад.

Образовательному процессу такое соседство не помешало, а для малышей распахнул двери совсем другой детский сад – светлый, просторный, уютный. Здесь есть игровая и учебная комнаты, спальное помещение, музыкально-спортивный зал, приемная комната, прачечная, санузел с новой сантехникой, столовая.

На ремонт помещений для перевода детского сада израсходовано 1580 тыс. рублей – эти средства были выделены из муниципального бюджета. Сельский детсад рассчитан на 10 мест.

На праздник, посвященный долгожданному событию, пришли местные жители с ребятишками, руководство Чебулинского округа и Алчедатского территориального отдела, депутаты, специалисты управления образования.