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В селе Ягуново продолжается строительство сетей для догазификации

В селе Ягуново Кемеровского округа началось строительство второго этапа второй очереди внутрипоселкового газопровода. Общая протяженность газопровода с учетом газопроводов-вводов до границ земельных участков домовладений составит около 10 км.

Строительно-монтажные работы планируется завершить в IV квартале текущего года. Возможность подключиться к природному газу получат еще 310 домовладений села. Из них 46 собственников уже подали заявки на догазификацию, 41 – заключили договоры на подключение и готовят домовладения к приему газа.

 

 

Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Томск»

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
29/07/2022
Общество
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