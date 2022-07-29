В селе Ягуново продолжается строительство сетей для догазификации

В селе Ягуново Кемеровского округа началось строительство второго этапа второй очереди внутрипоселкового газопровода. Общая протяженность газопровода с учетом газопроводов-вводов до границ земельных участков домовладений составит около 10 км.

Строительно-монтажные работы планируется завершить в IV квартале текущего года. Возможность подключиться к природному газу получат еще 310 домовладений села. Из них 46 собственников уже подали заявки на догазификацию, 41 – заключили договоры на подключение и готовят домовладения к приему газа.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Томск»