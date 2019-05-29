В сельхозколонии-поселении за заключенными наблюдают с помощью квадроцикла

В сельскохозяйственной колонии-поселении №2 ввели в практику новый вид осуществления надзора за осужденными с помощью квадроцикла.

На современном транспортном средстве сотрудники учреждения смогут в кратчайшее время добираться до отдаленных участков учреждения для контроля за осужденными, занятыми на полевых и хозяйственных работах.

Учитывая повышенную проходимость, квадроцикл способен передвигаться по пересеченной местности при любых погодных условиях. Кроме того, в процессе эксплуатации предполагается значительная экономия горюче-смазочных материалов, по сравнению с автотранспортом.

Важным фактором наличия квадроцикла в учреждении является в том числе, и профилактика возможных побеговых намерений осужденных.

В перспективе руководство ГУФСИН России по Кемеровской области планирует оснастить подобной техникой все колонии-поселения УИС Кузбасса.

Фото пресс-служба ГУФСИН