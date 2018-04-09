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В сельскохозяйственной отрасли Тяжинского района

По Тяжинскому району продуктивность в животноводстве составляет плюс 13 килограммов на фуражную корову, валовой надой – минус 27 тонн.
В колхозе «Боровской» 168 коров, надой на одну фуражную корову – 9,6 кг, минус 2,5 к уровню прошлого года. В СПК «Пичугинский» 410 коров, надой на одну фуражную корову составляет 13,8 кг, плюс 1,8 к уровню прошлого года.
ИП КФХ Росликов С.В. (ООО «Кутузова») 200 коров, надой на одну фуражную корову составляет 11,5 кг, минус 0,1 к уровню прошлого года. В ООО «Совхоз «Тяжинский» 410 коров, надой на одну фуражную корову составляет 6,9 кг, минус 2,6 к уровню прошлого года.
Всего в хозяйствах района 1278 коров, надой на одну фуражную корову составляет 10,8 кг, плюс 0,1 к уровню прошлого года.
Остается совсем немного времени до перевода скота на летне-пастбищное содержание. На 1 апреля по району растелилось 25 % коров. Массовый растел прошел в ООО «Совхоз «Тяжинский» – 42 %.
Сложности с кормами испытывают колхоз «Боровской» и ООО «Совхоз «Тяжинский». Продолжается снижение цены на молоко, особенно болезненно в ИП КФХ Росликов С.В. – минус 8 рублей с литра.
За первый квартал наибольшая прибавка получена в СПК «Пичугинский» – продуктивность плюс 142 кг на фуражную корову, валовой надой плюс 58 тонн к уровню прошлого года.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/04/2018
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса

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