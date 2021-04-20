В сельхозпредприятиях Тяжинского округа идет подготовка к весеннему севу

Яровыми культурами будет занята площадь более 23 тысяч гектаров (по сравнению с прошлым годом рост на 12 %). Под технические культуры отведено 4768 гектаров. В хозяйствах ремонтируют технику, готовят семена, завозят минеральные удобрения.

В животноводческой отрасли продуктивность дойного стада – 11, 4 кг на фуражную корову (+0,2 кг к уровню прошлого года). По-прежнему лидерами остаются СПК «Пичугинский» и ИП «Росликов С. В.», показатель продуктивности в этих хозяйствах 15,5 кг и 15,1 кг соответственно.

Прибавку дает СПК «Пичугинский», плюсует 1,2 кг. В рационе кормления животных в обязательном порядке присутствуют рапсовый жмых, кормовая добавка – премикс.