В сельхозпредприятиях Тяжинского округа продолжается подготовка к посевной кампании

Новокузнецк получит 85 автобусов, 15 троллейбусов и 15 трамваев Новокузнецк получит 85 автобусов, 15 троллейбусов и 15 трамваев по федеральному проекту «Чистый...

Новокузнечанам в апреле не пересчитали плату за неработающие детсады Понятно, что есть небольшая часть педагогов (в нашем случае — это только логопед), которая...

Новокузнецкий Арт-сквер развалился Читатели Сити-н обратили внимание на состояние Арт-сквера и позвонили в редакцию.