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В сельхозпредприятиях Тяжинского округа продолжается подготовка к посевной кампании

С установлением теплой погоды в работу включились комплексы по очистке семян от сорняков. Продолжается закупка удобрений. Уже доставлено 1632 тонны сухих и почти 100 тонн жидких удобрений. Доставка осуществляется как транспортными компаниями, так и собственными силами.
В отрасли животноводства поголовье коров увеличилось на 115 голов, продуктивность дойного стада за первый квартал 2020 года составила 998 кг на одну фуражную корову (+ 72 кг к уровню прошлого года).

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/04/2020
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса

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