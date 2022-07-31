В сельских клубах и Домах культуры Тяжинского округа проходят различные детские программы

В Новопреображенском секторе Старо-Урюрского СДК - филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялся праздник сказки, посвященный Году культурного наследия народов России. В ходе викторины-путешествия ребята познакомились со сказками, сказаниями, былинами. Дети узнали, на какие жанровые группы они делятся. Ребятишки участвовали в викторине, отгадывали загадки и кроссворд.

В Акимо-Анненском СДК - филиале прошел информационный час «Школа светофорных наук», а в Бороковском секторе Акимо-Анненского СДК - филиала – тематическая викторина «Терроризм сегодня». Работники Листвянского СДК - филиала совместно с библиотекарем Татьяной Павловной Шмидт провели для подростков квест-игру «По лесной тропе родного края».

В Старо-Урюпском СДК - филиале прошел урок мужества «Наш земляк Герой Кузбасса – Николай Иванович Масалов». Ребята узнали о военном пути бойца из Кузбаса, о том, что он стал прообразом при создании монумента «Воин-освободитель», который был открыт в 1949 году в Берлине. В апреле 1945 года при штурме столицы фашистской Германии Николай Иванович Масалов спас маленькую немецкую девочку. На Потсдамском мосту, где был совершен этот подвиг, установлена мемориальная табличка. Ее точную копию доставил в Тяжинский округ неравнодушный человек – уроженец поселка Яшкино, гражданин Российской Федерации Александр Елисеев, который сейчас живет в Германии.