В сельскохозяйственной отрасли Тяжинского округа

Ранняя весна и погодные условия благоприятствуют посевной кампании. В половине хозяйств весенне-полевые работы – на финишной прямой. Значительно увеличена посевная площадь с применением минеральных удобрений. Их в наличии 1,2 тыс. тонн в действующем веществе, причем не только азотных, но и фосфорных.

В отрасли животноводства сельхозпредприятия за первые четыре месяца года сработали положительно. Дойное стадо увеличилось на 136 голов, на 300 голов – общее поголовье крупного рогатого скота. Валовое производство молока – 1632 тонны (плюс 156 тонн). Продуктивность на фуражную корову – 11,5 кг. При переходе на летне-пастбищный период, наблюдается временное снижение продуктивности.