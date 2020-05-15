В сельскохозяйственной отрасли Тяжинского округа

Ранняя весна и погодные условия благоприятствуют посевной кампании. В половине хозяйств весенне-полевые работы – на финишной прямой. Значительно увеличена посевная площадь с применением минеральных удобрений. Их в наличии 1,2 тыс. тонн в действующем веществе, причем не только азотных, но и фосфорных.
В отрасли животноводства сельхозпредприятия за первые четыре месяца года сработали положительно. Дойное стадо увеличилось на 136 голов, на 300 голов – общее поголовье крупного рогатого скота. Валовое производство молока – 1632 тонны (плюс 156 тонн). Продуктивность на фуражную корову – 11,5 кг. При переходе на летне-пастбищный период, наблюдается временное снижение продуктивности.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемерове окончательно снесено аварийное здание медакадемии, которое располагалось в Кировском...
|
За минувшие сутки в Кемеровской области вновь выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. По...
|
По данным сайта кемеровского правительства, в области вновь разрешены занятия спортом на открытых...
|
Как сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов, при укусе змеи первым делом...