В сельскохозяйственной отрасли Тяжинского округа

Штрафы за пыль и отсутствие масок: за что наказывают суды кузбассовцев Ситуация 2: не надел маску Кроме того, в судах Кузбасса стали рассматривать дела о нарушении...

В Кемерове запустят праздничные салюты в честь парада Победы Следуя корректировкам, региональные власти решили перенести парад в честь праздника, а совсем...

Кемеровские власти решили снести ларек у стадиона «Химик» Власти кузбасской столицы анонсировали демонтаж четырех незаконно установленных в Кемерове объектов...