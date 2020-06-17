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В сельскохозяйственной отрасли Тяжинского округа

Животноводы получают надои по 12,5 кг молока на одну фуражную корову (-0,2 к уровню прошлого года).
В сельхозпредприятиях насчитывается 1170 коров. За неделю в хозяйствах округа производят более 100 тонн молока. До 85 % продукции отправляют на переработку. Почти половина ее производится в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Пичугинский».

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/06/2020
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса

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