Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В сельскохозяйственной отрасли Тяжинского округа

Хозяйства, занимающиеся животноводством, включились в кормозаготовительную кампанию. Лидирует СПК «Пичугинский». Здесь уже заложено 97,1 % сенажа и заготовлено 46,4 % сена, что составляет 17,24 кормовых единиц на условную голову. По округу эти показатели составляют: сенаж – 46 %, сено – 17,2 %. На осеннюю подкормку животных посеяно 80 гектаров рапса.
В сельхозпредприятиях насчитывается 1167 коров. Показатель продуктивности дойного стада по району составляет 12,7 кг молока на одну фуражную корову (минус 1,8 кг к уровню прошлого года).
В колхозе «Боровской» 148 коров, надой составляет 8,6 кг на фуражную корову (-3,2). В СПК «Пичугинский» насчитывается 410 коров, надой – 14,6 кг на фуражную корову (-0,6). В ООО «Совхоз «Тяжинский» 404 коровы, надой составляет 9,9 кг на фуражную корову (-2,4). В крестьянско-фермерском хозяйстве «Росликов С. В.» насчитывается 205 коров, надой – 17,6 кг на фуражную корову (-0,8).

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/07/2020
Экономика
Тяжин
Loading...

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Дорога Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк открыта для скоростного движения
Школы, техникумы и колледжи Кузбасса получили 3876 ноутбуков по нацпроекту «Образование»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове ищут пропавшего 57-летнего мужчину
В областном центре пропал 57-летний Олег Шередько. Он ушёл 19 июля в неизвестном направлении. Рост...
Жители Новокузнецка обвинили подростков в поджоге гаражей
Местные жители считают, что гаражи подожгли подростки. Сотрудники кузбасского управления МЧС...
Мальчишки устроили поджог гаражей в центре Новокузнецка
По словам очевидца, который "слил в сеть" видео работы спасателей, пожар устроили...
Мужчина погиб в центре Кемерова при попытке перейти дорогу вне «зебры»
В Кемерове пенсионер погиб при попытке перейти проспект Советский возле театра драмы в неположенном...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus