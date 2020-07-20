В сельскохозяйственной отрасли Тяжинского округа

Хозяйства, занимающиеся животноводством, включились в кормозаготовительную кампанию. Лидирует СПК «Пичугинский». Здесь уже заложено 97,1 % сенажа и заготовлено 46,4 % сена, что составляет 17,24 кормовых единиц на условную голову. По округу эти показатели составляют: сенаж – 46 %, сено – 17,2 %. На осеннюю подкормку животных посеяно 80 гектаров рапса.

В сельхозпредприятиях насчитывается 1167 коров. Показатель продуктивности дойного стада по району составляет 12,7 кг молока на одну фуражную корову (минус 1,8 кг к уровню прошлого года).

В колхозе «Боровской» 148 коров, надой составляет 8,6 кг на фуражную корову (-3,2). В СПК «Пичугинский» насчитывается 410 коров, надой – 14,6 кг на фуражную корову (-0,6). В ООО «Совхоз «Тяжинский» 404 коровы, надой составляет 9,9 кг на фуражную корову (-2,4). В крестьянско-фермерском хозяйстве «Росликов С. В.» насчитывается 205 коров, надой – 17,6 кг на фуражную корову (-0,8).