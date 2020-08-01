В сельскохозяйственной отрасли Тяжинского округа

В сельхозпредприятиях насчитывается 1167 коров. Показатель продуктивности дойного стада по району составляет 12,4 кг молока на одну фуражную корову (минус 1,6 кг к уровню прошлого года).

В колхозе «Боровской» 148 коров, надой составляет 8,6 кг на фуражную корову (-3,3). В СПК «Пичугинский» насчитывается 410 коров, надой – 13,8 кг на фуражную корову (-0,9). В ООО «Совхоз «Тяжинский» 404 коровы, надой составляет 9,1 кг на фуражную корову (-2,9). В крестьянско-фермерском хозяйстве «Росликов С. В.» насчитывается 205 коров, надой – 18,7 кг на фуражную корову (+0,7).

Хозяйства округа, занимающиеся животноводством, продолжают заготовку кормов. Лидирует СПК «Пичугинский». Уже заложено более 97 % сенажа и заготовлено 46,4 % сена, что составляет 17,24 кормовых единиц на условную голову.

На сегодняшний день по округу заложено 11143 тонны сенажа (74,3 %) и заготовлено 3448 тонн сена (57,5 %), что составляет 10,94 кормовых единиц на условную голову. Хозяйства готовятся к уборке зерновых.