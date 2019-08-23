В сельскохозяйственной отрасли Тяжинского района

Хозяйства завершают работы по заготовке кормов для животноводства и их доставке к местам хранения.
На одну условную голову заготовлено грубых кормов, без концентратов, 24,2 кормовых единиц (областной показатель 18). В сельхозпредприятиях есть остатки сена и с прошлого года.
Начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева отметила, что часть хозяйств приступили к уборке хлеба: «Идет обмолот озимых культур: озимой ржи и озимой пшеницы, с урожайностью от 22 до 35 центнеров с гектара. Под урожай будущего года посеяно озимой ржи 1200 гектаров».
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