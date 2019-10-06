В сельскохозяйственной отрасли Тяжинского района

Животноводы занимаются постановкой скота на зимнее – стойловое содержание. В хозяйствах, где есть возможность, животные получают зеленую подкормку. В сельхозпредприятиях насчитывается 1047 коров. Показатель продуктивности дойного стада по району составляет 11,1 кг молока на одну фуражную корову (плюс 1,3 кг к уровню прошлого года).

В колхозе «Боровской» 145 коров, надой составляет 7,1 кг на фуражную корову (-1,6). В СПК «Пичугинский» насчитывается 410 коров, надой – 14,3 кг на фуражную корову (+0,8). В ООО «Совхоз «Тяжинский» 298 коров, надой составляет 6,9 кг на фуражную корову (+0,5). В крестьянско-фермерском хозяйстве «Росликов С. В.» насчитывается 200 коров, надой – 12,4 кг на фуражную корову (+4,4).

В растениеводстве половина хозяйств закончили уборку хлеба. В пятерке лучших, с урожайностью более 2-2,5 тонн зерна с гектара, СПК «Пичугинский», колхоз «Боровской», КФХ «Росликов С. В.», КФХ «Кудринский М. Т.». Сорта отдельных культур дают урожайность от 33 до 50 центнеров с гектара. Озимый клин зерновых подтвердил свою значимость, хотя озимая пшеница заставила работать с новыми, более зимостойкими сортами. Пробные партии таких сортов высеяны под урожай 2020 года.

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева отметила, что уборка проходит в сложных погодных условиях: «На 1 октября убрано 89 % зерновых культур и половина площадей технических – рапса. Напряженно, с проблемами работают наши зерносушилки. Но за всем этим стоит человек и в большей степени от его желания и отношения к делу зависит результат. Селяне стараются и выкладываются по полной. И сегодня у нас на столе в большей части хлеб из нашей тяжинской муки».