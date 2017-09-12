В сентябре сотрудники ПФР встретятся с жителями четырех сельских территорий Кузбасса

Мобильная клиентская служба Отделения ПФР по Кемеровской области в сентябре 2017 г. побывает в 4 сельских территориях Кемеровского и Тисульского районов. Специалисты Пенсионного фонда ответят на вопросы сельчан, дадут консультации по актуальным темам пенсионного законодательства, помогут заполнить необходимые заявления, подготовить документы.

- Автомобиль клиентской службы едет в первую очередь в отдаленные населенные пункты, например, запланированный на сентябрь пгт Белогорск, - рассказывает начальник Управления ПФР в Тисульском районе Ольга Казачук. - В результате каждой такой поездки специалисты ПФР обрабатывают не менее 30 обращений. Благодаря поддержке муниципалитетов о нашем визите жители знают заранее, готовят документы, свои вопросы.

В ходе подобных встреч специалисты Пенсионного фонда предлагают собеседникам ознакомиться с полиграфической продукцией, где в доступной и яркой форме представлена информация об основных направлениях государственного пенсионного обеспечения.

График проведения выездных приемов специалистами Пенсионного фонда в сентябре 2017 г.:

20.09.2017 Березовская сельская территория (Кемеровский район)

21.09.2017 Белогорское городское поселение (Тисульский район)

25.09.2017 Звездная сельская территория (Кемеровский район)

28.09.2017 Ясногорская сельская территория (Кемеровский район)