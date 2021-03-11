В сфере образования Мариинского района внедряется бережливое производство

Жителей Кузбасса предупредили о штормовом ветре до 22 метров в секунду В Кузбассе местных жителей предупредили о том, что в регионе ожидается штормовой ветер до 22 метров...

Инфекционную больницу Новокузнецка обещают достроить к лету 2021 года Напомним, сроки сдачи объекта переносились неоднократно. Поначалу обещали возвести больницу за...

В Кузбассе крупную угольную компанию оштрафовали на 1 млн рублей за нарушения В Кузбассе сотрудники Ростехнадзора проверили 11 опасных производственных объектов АО «Черниговец...