В сфере образования Мариинского района внедряется бережливое производство

На данный момент образовательные учреждения муниципалитета реализуют на четырех площадках 2 проекта. Это «Проект «Бережливый детский сад», который внедряется в детсаду № 2 «Сказка», Сусловском детском саду «Елочка», Сусловском детском саду «Березка».
Школа-интернат психолого-педагогической поддержки реализует проект «Бережливая школа − путь в будущее!». Основная цель проекта − создание бережливого образовательного пространства для обучения, воспитания и организации рабочего времени обучающихся и педагогов. Пять этапов проекта, рассчитаны до 10 декабря 2021 года. На данный момент реализуется второй этап проекта − картирование, создание макета навигации по школе и территории и маршрутизация по классным кабинетам школы-интерната.
11/03/2021
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