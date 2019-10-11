В Шерегеше капитально отремонтированы четыре улицы

На расширение полотна дороги, обустройство пешеходных переходов, тротуаров с элементами «доступной среды», укладку двух слоёв асфальта были направлены 40 млн рублей из областного и 2 млн рублей из местного бюджета. Общая протяженность улиц – 2,88 км.

Также проектом предусмотрено нанесение разметки и установка дорожных знаков – эта работа проведена по согласованию с ГИБДД и в соответствии с поселковой схемой дорожного движения.

Фото: пресс-служба АКО