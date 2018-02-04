В Шерегеше мужчина погиб под ножом ратрака

Спившиеся до смерти птицы встревожили кемеровских ученых В Кемеровской области участились случаи гибели птиц – горожане находят на улице тела снегирей,...

Автобус с пассажирами сломался на трассе Кемерово–Ленинск-Кузнецкий 2 февраля служебный автобус из Барзаса в Прокопьевск сломался на трассе Кемерово–Ленинск-Кузнецкий...

Экзокостюм для обучения ходьбе детей с ДЦП появился в Кемерове Ходунки-вертикализаторы поддерживают ребенка, а в это время родитель может заниматься своими делами.