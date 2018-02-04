В Шерегеше мужчина погиб под ножом ратрака

3 февраля около 22 часов в районе "Панорама" погиб мужчина.
По сообщению Правоохранительного портала Кузбасса, 26-летний мужчина находился в кузове ратрака.
По каким-то причинам, он выпал из кузова и попал под заднюю фрезу ратрака.
Очевидцы трагедии вызвали "Скорую помощь", но пострадавший скончался до приезда медиков.
04/02/2018
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