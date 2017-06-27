В Шерегеше мужчина погиб, упав с подъемника

16 июня с канатной дороги «Доллар» в Шерегеше упал 32-летний беловчанин. С многочисленными переломами (перелом основания черепа, позвоночника, конечностей)он был госпитализирован, но спустя девять дней после падения, скончался.

По информации Правоохранительного портала Кузбасса, погибший работал на строительстве нового подъемника. На объект и обратно он и его коллеги добирались по канатной дороге. В тень, когда произошла трагедия, мужчина был пьян. Впереди кресла, на котором ежил беловчанин с товарищем, сидели в своем кресле коллеги. В какой-то момент он решил проявить удаль и добраться до соседнего кресла по тросу. Однако выбравшись из кресла и продвинувшись на какое-то расстояние вперед, он увидел приближающийся столб, на котором трос проходит через ролики. Поняв, что может остаться без рук, мужчина отпустил канат и упал вниз с высоты около 18 метров.

Коллеги вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу, однако усилия врачей, оказались тщетны.