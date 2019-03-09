В Шерегеше на центральной парковке пройдет Масленица

9 марта в 11.30 на центральной парковке у подножия горы Зелёная в Шерегеше пройдет региональный фестиваль народного творчества «Всекузбасская национальная масленица».
В программе праздника массовый съезд с горы на лыжах в национальных костюмах, концерты творческих коллективов области, ярмарка-выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, работа торговых точек, игры и забавы на детской площадке, фото-зона «Вот так, Масленица!», конкурс семейных пар, взятие снежного городка, покорение масленичного столба, состязание лучников, блинная обжорная ярмарка, огненное шоу и многое другое.
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