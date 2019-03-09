В Шерегеше на центральной парковке пройдет Масленица

Сергей Цивилёв рассказал о борьбе за чистый снег в Киселёвске Угольщики долгое время не хотели слышать людей, но киселевчане не одни – мы им поможем достучаться...

Энергетики испортили женский корпоратив в Новокузнецком районе В Новокузнецком районе энергетики испортили корпоратив на 8 марта. В самый разгар праздника в кафе...

Кузбасские депутаты поздравили женщин с 8 марта Мероприятия прошли в разных городах и районах Кузбасса. Накануне 8 марта в областном Совете...