В Шерегеше на руднике погиб рабочий

8 октября при проведении буровых работ на руднике в п. Шерегеш травмированы 2 работника, один из которых скончался в больнице спустя сутки.

По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительно установлено, что 8 октября в 02 часа 55 минут на одном из участков работники, находясь в ковше погрузочно-доставочной машине, производили зарядку скважин-вееров. В это время произошло отслоение горной массы потолка выработки, в результате чего были травмированы 47-летний взрывник, 30-летний рабочий. Пострадавших подняли на поверхность бойцы ВГСЧ.

47-летнему мужчине оказана медицинская помощь, он находится на амбулаторном лечении. Второй пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось.