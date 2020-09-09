В Шерегеше началась реконструкция очистных сооружений стоимостью более 1 млрд рублей

Модернизация позволит решить многолетнюю проблему водоотведения поселка Шерегеш, включая туристическую зону, обеспечит качественную очистку стоков. Стоимость работ составит более 1 млрд рублей, почти половина финансирования — средства федерального бюджета, которые удалось привлечь в рамках соглашения о софинансировании между Правительством Кузбасса и Федеральным агентством по туризму, заключенного в конце 2019 года по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Реализация проекта предусматривает строительство канализационных очистных сооружений производительностью 16 тыс. кубометров в сутки. Комплекс будет также включать химическую и бактериологическую лаборатории. Проект учитывает также планы развития туристической инфраструктуры.
Стоимость работ составит около 1,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 485,5 млн рублей, около 572 млн рублей — средства областного, 45 млн рублей — муниципального бюджета. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
До конца 2020 года будут идти подготовительные работы: освобождение существующих иловых и организация вспомогательных площадок, разработка котлована под новые технологические здания. Также планируется сделать заказ на поставку в следующем году оборудования для очистных сооружений.
После ввода в эксплуатацию новых очистных предусмотрен демонтаж существующих. Свободную от застройки территорию можно будет использовать для увеличения производительности очистных сооружений до 20 тыс. кубометров в сутки.
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