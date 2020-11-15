В Шерегеше открыли сезон

Горнолыжный сезон 2020–2021 года в Кузбассе по традиции стартовал с фестиваля «ШерегешФЕСТ». На праздник приехали около 5 тысяч туристов со всей страны. Курорт Кузбасса традиционно является одним из самых популярных мест для зимнего отдыха в нашей стране.

В Кузбассе введены ограничения, касающиеся размещения в гостиницах и рассадки гостей в местах общественного питания. Необходимо соблюдать масочный режим, в том числе на канатных дорогах.

На горе Зеленой открыт травмпункт с лабораторией, где в случае необходимости можно сделать тест на коронавирус.

Дополнительные ограничения также коснулись работы пунктов проката. В этом сезоне выдавать будут только лыжи, сноуборды и ботинки, а мягкий инвентарь (шлемы, маски, балаклавы, перчатки) придется привезти с собой.