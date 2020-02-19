В Шерегеше при содействии Росгвардии задержан вооруженный дебошир

Накануне в Шерегеше по сигналу из дежурной части полиции сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Таштагольскому району прибыли в одно из общежитий поселка. За помощью к правоохранителям обратилась 53-летняя местная жительница, которая сообщила, что сосед направил на нее ружье и угрожал убить.

На месте происшествия стражи порядка задержали 55-летнего мужчину и изъяли у него незарегистрированное одноствольное ружье «ИЖ» без патронов. Впоследствии в доме дебошира участковый уполномоченный полиции обнаружил и изъял 71 капсюль, 10 пуль и 12 патронов.

Установлено, что конфликт между соседями произошел в ходе совместного распития спиртных напитков. Во время застолья мужчина припомнил гостье, что она часто выпивает за его счет, после чего достал незаряженное ружье и направил в ее сторону. Женщина, испугавшись за свою жизнь, выбежала из квартиры и сообщила о произошедшем в полицию.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!