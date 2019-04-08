В Шерегеше прошел массовый спуск в карнавальных костюмах

В минувшую субботу состоялся горнолыжный спуск в карнавальных костюмах с горы Зеленая в Шерегеше.

В нем приняли участие 740 человек (в 2018 году участников было 397).

Как сообщает турцентр Шерегеш.су , первое место заняли Пираты из Новокузнецка. Второе место досталось также новокузнечанину в костюме Короля Ночи из сериала «Игра Престолов».

Фото: турцентр Шерегеш.су