В Шерегеше прошел отборочный тур областного конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса 2019»

34 Деда Мороза массово спустились с горы в Шерегеше В рамках старта кампании "В Новый год вместе" в Шерегеше состоялся массовый спуск Дедов...

Законодательное собрание появилось в Кузбассе Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что с 1 января в Кузбассе появятся два министерства.

Законодательное собрание появилось в Кузбассе Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что с 1 января в Кузбассе появятся два министерства.