В Шерегеше прошел отборочный тур областного конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса 2019»

Популярный в регионе конкурс состоялся в рамках общей концепции празднования Нового года под слоганом «#ВНОВЫЙГОДВМЕСТЕ». На горнолыжном курорте у подножия горы Зеленая, собрались 31 Дед Мороз. Каждый из них представлял город или район области.
В своих выступлениях участники представили два конкурсных задания: «Мороз на стайле» (выступление отображающее уникальность своей территории) и «Новогоднийдвиж» (флешмоб, челлендж или другая форма интерактива со зрителями, главной задачей которого является вовлечение наибольшего числа зрителей в действие).
Тяжинский муниципальный район на конкурсе представлял художник-постановщик районного Дома культуры «Юбилейный» Олег Владимирович Буренков.
За участие в отборочном туре регионального конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса 2019» О. В. Буренков награжден Дипломом областного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности и сладким подарком.
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