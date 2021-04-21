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В Шерегеше пройдет Экофест-2021

12 июня в Шерегеше пройдет 6-й экологический фестиваль ЭкофестШерегеш 2021.

Фестиваль продлится два дня и пройдет в формате экологического квеста. Объединит экологическое просвещение, экскурсии, конкурсы, спортивные соревнования по уборке мусора.

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kuzbassnews.ru
21/04/2021
Общество
Экология
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Новости Кузбасса

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