В Шерегеше пройдет Экофест-2021

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В Кузбассе за месяц восемь пропавших найдены погибшими Троих пропавших пока еще не удалось найти. Оставшиеся 29 заявок не были подтверждены. За прошедший...

В Кузбассе на следующей неделе ожидается потепление Синоптики Кемеровского Гидрометцентра поделились сроками прихода тепла в регион. Температуры должны...