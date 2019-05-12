В Шерегеше пьяный водитель врезался в полицейский автомобиль

Поздним вечером 11 мая в поселке Шерегеш на улице Водозаборной пьяный 30-летний водитель Subaru Forester врезался в патрудбный автомобиль.

Мужчина выехал на встречную полосу, по которой ехал автомобиль ДПС. В результате аварии два инспектора получили травмы.

Оба водителя транспортных средств прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Оказалось, что водитель иномарки, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за нарушения ПДД, управлял транспортным средством в нетрезвом виде.

В отношении виновника ДТП полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Ему грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Фото из открытых источников