В Шерегеше реконструируют очистные сооружения

Завершен подготовительный этап модернизации сетей: выкопан котлован под основное здание очистных, поставлено оборудование нулевого цикла.Готовность объекта составляет 25%.Полностью закончить работы планируется в 2022 году.Средства на реконструкцию были получены в рамках соглашения о софинансировании, заключенного по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
С начала года в кузбасские медучреждения в связи с покусами агрессивных животных обратилось 1420...
|
В Киселёвске нашли пропавшего без вести 70-летнего пенсионера. Об этом сообщили волонтёры...
|
В многоквартирных домах постепенно начинается «отключительный коммунальный сезон».В ближайшее время...
|
Всего к тушению привлекались восемь человек и три единицы техники. Как сообщается в ГУ МЧС России...