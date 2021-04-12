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В Шерегеше реконструируют очистные сооружения

Завершен подготовительный этап модернизации сетей: выкопан котлован под основное здание очистных, поставлено оборудование нулевого цикла.Готовность объекта составляет 25%.Полностью закончить работы планируется в 2022 году.Средства на реконструкцию были получены в рамках соглашения о софинансировании, заключенного по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

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kuzbassnews.ru
12/04/2021
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