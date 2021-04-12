В Шерегеше реконструируют очистные сооружения

Почти полторы тысячи нападений агрессивных животных зафиксировано с начала года в Кузбассе С начала года в кузбасские медучреждения в связи с покусами агрессивных животных обратилось 1420...

Пропавшего в Кузбассе 70-летнего мужчину нашли живым В Киселёвске нашли пропавшего без вести 70-летнего пенсионера. Об этом сообщили волонтёры...

В двух районах Кемерова отключат холодное водоснабжение В многоквартирных домах постепенно начинается «отключительный коммунальный сезон».В ближайшее время...