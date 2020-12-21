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В Шерегеше росгвардейцы задержали нетрезвого угонщика авто

В поселке Шерегеш экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал жителя Тяжинского района с признаками алкогольного опьянения, который угнал автомобиль своей девушки.

За помощью к стражам правопорядка обратилась 34-летняя местная жительница. По предварительной информации, между заявительницей и ее 31-летнем сожителем произошел конфликт во время распития спиртных напитков. В результате ссоры мужчины взял ключи от автомобиля «Шевроле Клан», принадлежащего заявительницы, сел в иномарку и уехал.

Приметы авто получили наряды Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации. Спустя несколько часов росгвардейцы обнаружили разыскиваемый автомобиль, который двигался по улице Кирова. Стражи правопорядка остановили машину, за рулем которой находился водитель с признаками алкогольного опьянения и не имел прав управления транспортным средством.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нетрезвого водителя сотрудникам правоохранительных органов. Автомобиль возвращен законной владелице.

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kuzbassnews.ru
21/12/2020
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