В Шерегеше росгвардейцы задержали похитителя бытовой электроники из магазина

В поселке Шерегеш экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал рецидивиста, который похитил имущество из торговой точки и скрылся.
В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин по улице Дзержинского. По предварительной информации, один из посетителей с признаками алкогольного опьянения взял со стеллажа электрический чайник, после чего покинул торговую точку, не оплатив товар. Росгвардейцы по записям с камер видеонаблюдения установили приметы воришки и приступили к поискам. В результате мужчина был задержан недалеко от места происшествия. Им оказался ранее судимый 56-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возвращено в магазин.
Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.
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