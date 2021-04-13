Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Шерегеше росгвардейцы задержали похитителя бытовой электроники из магазина

В поселке Шерегеш экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал рецидивиста, который похитил имущество из торговой точки и скрылся.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин по улице Дзержинского. По предварительной информации, один из посетителей с признаками алкогольного опьянения взял со стеллажа электрический чайник, после чего покинул торговую точку, не оплатив товар. Росгвардейцы по записям с камер видеонаблюдения установили приметы воришки и приступили к поискам. В результате мужчина был задержан недалеко от места происшествия. Им оказался ранее судимый 56-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возвращено в магазин.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Происшествия
Таштагол
kuzbassnews.ru
13/04/2021
Происшествия
Таштагол

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Несколько домов загорелись в Кемеровском округе
Сразу несколько частных домов оказались охвачены огнем из-за начавшегося пожара в деревне Сухово...
Путь от финиша до старта мне подскажут Яндекс.Карты
Кстати, еще один плюс Яндекс.Карт: на Красном Пути у администрации Советского округа недавно...
В Кузбассе госслужащие два года незаконно получали денежные премии
В Анжеро-Судженске закончено расследование дела о незаконной выплате премии. Как оказалось, два...
В Таштагольском районе реку Мундыбаш частично вскрыли ото льда
Согласно наблюдениям кузбасских синоптиков, между вскрытием Мундыбаша и началом работ на других...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus