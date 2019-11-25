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В Шерегеше с начала сезона пострадали 9 человек

По оперативным данным «Агентства по защите населения и территории Кемеровской области» с начала горнолыжного сезона спасатели уже 9 раз оказывали помощь отдыхающим на горнолыжных склонах. Каждый из случаев произошел на горе Зелёная в Шерегеше. Пострадавшие получили различного рода травмы. Спасатели, которые в связи с открытие сезона теперь ежесуточно несут дежурство на горнолыжных спусках, оказали первую помощь и передали травмированных бригаде скорой медицинской помощи. Специалисты-спасатели находятся в постоянной готовности оказать помощь пострадавшим. У них на вооружении - снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы, сани для эвакуации пострадавших. Но как сообщает турцентр Шерегеш.су, спасатели по утрам проводят фотосессии, хотя подъемники в это время уже поднимают туристов на склоны. Основной причиной травматизма на горных трассах, по мнению спасателей, является несоблюдение отдыхающими правил безопасного поведения, состояние алкогольного опьянения и переоценка своих возможностей.    Фото: турцентр Шерегеш.су

Общество
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kuzbassnews.ru
25/11/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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