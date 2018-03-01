В Шерегеше сгорел частный гостевой дом

В Кузбассе ищут источники незаконных выбросов загрязнений в атмосферу «Промышленным предприятиям, в зависимости от уровня загрязнения атмосферы, направляются...

В Новокузнецке продолжают закрывать на карантин школы и детсады В Новокузнецке продолжают закрывать на карантин школы и детские сады, сообщает «ВашГород.ру».

Кузбасс: 11-месячный младенец остался без присмотра и утонул в ванне Следственными органами Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-месячного...