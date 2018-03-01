В Шерегеше сгорел частный гостевой дом

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28 февраля около 23.45 в Шерегеше загорелся частный гостевой дом на улице Весенняя.
На момент прибытия пожарных, первый этаж здания был объят пламенем. Пожар был ликвидирован в 00.04.
К тушению огня привлекались 7 человек и 2 единицы техники.
В результате пожара сгорели перекрытия между первым и вторым этажом и мебель.
предварительной причиной возгорания называется нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
01/03/2018
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