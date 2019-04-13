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В Шерегеше установили мировой рекорд по массовому спуску в купальниках

13 апреля с горы Зеленая в Шерегеше спустились одновременно спустился 1761 человек.

Как сообщает турцентр Шерегеш.су, в прошлом году в спуске приняли 1525 человек.

 

 

Фото: турцентр Шерегеш.су

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kuzbassnews.ru
13/04/2019
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