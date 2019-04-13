В Шерегеше установили мировой рекорд по массовому спуску в купальниках

13 апреля с горы Зеленая в Шерегеше спустились одновременно спустился 1761 человек.
Как сообщает турцентр
Фото: турцентр Шерегеш.су
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