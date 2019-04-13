В Шерегеше установили мировой рекорд по массовому спуску в купальниках

Кузбассовец убил нежелавшего работать пасынка В Мариинском районе осудят мужчину за убийство 29-летнего пасынка. Он совершил преступление в...

Нетрезвый мужчина устроил дебош в школе Новокузнецка Агрессивный мужчина предпенсионного возраста скандалил и нецензурно выражался в образовательном...

Два молодых кузбассовца избили сторожа из-за солярки Молодые люди не стали церемониться с мужчиной и вдвоем избили его, а потом забрали ключ от замка....